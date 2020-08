Aconsegueix que el teu maquillatge no es fongui amb la calor. T’ho expliquem en 5 tips!

Gran part del dia portem la meitat del nostre rostre tapat amb una mascareta, que ens preserva de la COVID-19. I és que a la incomoditat de l’ús de la mascareta, s’afegeix la incomoditat de la calor i el maquillatge es fon… Compartim amb tu els cinc tips que ens ha ofert la maquilladora professional Cristina Lobato perquè el teu maquillatge no es fongui amb la calor.

1. Prepara bé la teva pell

En aquest primer pas està la clau de tot. És molt important netejar i tonificar la pell de manera adequada. A continuació, hidratem amb una crema que cobreixi les necessitats del nostre tipus de pell. Com tip extra, la maquilladora recomana aplicar un gel matificant en la zona T per a retardar l’aparició de les lluentors.

2. Primers, els imprescindibles en els dies de molta calor

Els primers per al rostre preparen la pell per a una millor aplicació de la base. Controlen el greix i milloren la lluminositat de la pell. Després d’aplicar la base lleugera o crema hidratant amb color, és important que la segellem amb pols.

D’altra banda, els primers per a ulls també són un must have en els mesos més calorosos de l’any. Prolonguen la durada de les ombres durant hores, evitant que s’acumulin en els plecs i s’esvaeixin.

3. De la base de maquillatge a la crema amb color

Per què hauries de canviar la teva base de maquillatge per una crema amb color? Les bases, sobretot les denses amb nucli oliós, no s’emporten res bé amb la calor. La sensació de «maquillatge fos» en la pell es dóna per la mala relació dels components d’algunes bases de maquillatge amb la suor. Tots sabem que l’aigua i l’oli es repel·leixen.

Les bases de maquillatge solen ser més pesades que les cremes amb color, i aquesta sensació de pesadesa augmenta amb la calor.

Les cremes amb color es converteixen en una bona opció per a l’estiu. Són més lleugeres, cobreixen les imperfeccions del rostre, aporten un to saludable, unifiquen, i permeten respirar la pell. A més, moltes d’elles exerceixen un efecte tractament sobre la pell.

4. Fórmules waterproof

Cristina Lobato insisteix en la importància d’utilitzar productes amb fórmules waterproof per a evitar que la suor fongui la màscara de pestanyes o l’eyeliner.

5. Matificar, matificar i matificar

No oblidis en la teva bossa… Una boira matificant. Es tracta d’un esprai per a aplicar sobre el maquillatge cada cert temps. Aquest simple gest serveix per a calmar, matificar i controlar l’excés de lluentor de manera instantània.

Per bellezactiva.com