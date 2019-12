La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, han signat tres convenis per detallar accions de col·laboració conjunta en l’àmbit del Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i les estacions de muntanya de La Molina, Vallter 2000 i Vall de Núria, a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès. La secretària Marta Subirà els ha signat telemàticament, mentre que el president Ricard Font els ha signat avui en un acte públic, acompanyat del director del Serveis Territorials de Girona, Pere Saló, i els directors dels parcs naturals del Cadi-Moixeró i de les Capçaleres del Ter i del Freser, Jordi Garcia Petit, i Santi Farriol, respectivament.

Font ha destacat que amb aquest conveni entre parcs naturals i estacions de muntanya “fem un pas més per esdevenir un únic ens que desenvolupi una activitat territorial a favor de l’economia del territori i del coneixement de la natura, per obrir-nos a la ciutadania perquè conegui aquests entorns fantàstics”. “Ja hem de començar a pensar en les accions de l’any vinent, amb molta més ambició i ganes. No hi ha estratègia d’hivern i estiu, no hi ha només estacions d’esquí; això és un conveni d’estacions de muntanya 365 dies amb activitats que es vehiculen durant tot l’any”, ha afegit.

Aquests convenis despleguen l’acord marc subscrit el passat mes de febrer entre el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el president d’FGC, Ricard Font, que establia les bases de la col·laboració entre les estacions de muntanya d’FGC i els espais naturals que les integren, per potenciar el respecte i el coneixement de l’entorn natural.

Els tres convenis signats avui suposaran una inversió global de 79.765 euros, que anirà a càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat (29%), i FGC (71%).

Quatre actuacions a La Molina

D’una banda, Marta Subirà i Ricard Font han signat un conveni que defineix quatre accions a l’àmbit del Parc Natural del Cadí-Moixeró i l’estació de La Molina. Sumen una inversió de 49.239 euros, a repartir entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (26%) i l’estació de La Molina (74%).

L’actuació més rellevant comprèn diverses accions per millorar la senyalització, l’adequació de senders i altres accions previstes al Pla d’Usos de la Tosa. L’estació de muntanya s’encarregarà del sanejament i condicionament dels accessos des del refugi del Niu d’Àguila als camins de l’entorn, mentre que el parc natural instal·larà la senyalització i vetllarà per a la homogeneïtzació de la imatge corporativa amb la del parc.

D’altra banda, l’estació de La Molina encarregarà la redacció d’un Pla d’Usos de la zona de la Tosa, a l’entorn del refugi de Niu d’Àguila, per preveure l’increment de visitants a la zona, vinculada a la inauguració del telecabina de l’estació en aquest punt. El pla definirà el nombre màxim de visitants, els fluxos de circulació, les infraestructures necessàries i la resta d’aspectes per a garantir la seguretat i minimitzar l’impacte sobre hàbitats i espècies. El parc natural col·laborarà en la definició dels aspectes i elements a tenir en compte.

Així mateix, s’habilitarà un nou mirador al turó damunt de la carena del Serrat Gran, on els visitants de l’estació accedeixen per gaudir de la vista panoràmica des del cim sud de la Tosa. El parc natural assumirà la instal·lació de la taula panoràmica damunt un mur de pedra, la construcció d’uns esgraons de pedra per accedir-hi i la instal·lació d’una barana de fusta per millorar la seguretat.

Finalment, el parc natural encarregarà el seguiment anual de l’estat de conservació i els impactes ambientals generats per l’increment de visitants en la natura a l’entorn de la Tosa per la construcció del telecabina fins al Niu d’Àguila, durant 4 anys.

A més, l’estació i el parc impulsaran accions de comunicació i promoció conjuntes, que inclou la col·laboració en el disseny i organització d’exposicions, activitats naturalístiques, materials promocionals, sessions formatives per al personal. També, compartiran dades d freqüentació de l’ecocomptador de la carretera de Coll de Pal i es permetrà l’ús del telecabina i les instal·lacions de l’estació al personal del parc per al desenvolupament de les seves tasques, entre altres.

Tres accions a Vall de Núria

D’altra banda, les parts han signat un altre acord per impulsar accions conjuntes entre el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i l’estació de Vall de Núria, per un import de 21.126 euros, a càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat (14%) i FGC (86%).

La inversió servirà, d’una banda, per construir un observatori d’ocells davant de la Creu d’en Riba, per a la difusió d’informació didàctica sobre les aus, i com al complement del camí del Via Crucis que puja fins a l’Alberg Pic de l’Àliga. L’estació s’encarregarà de l’execució de l’observatori i el parc natural de la senyalització a l’interior.

A més, s’instal·larà una exposició temporal sobre el parc natural a les instal·lacions del recinte de lloguer de material de l’estació de Vall de Núria, per donar a conèixer els valors del parc i el seu patrimoni natural i geològic. L’estació s’encarregarà de la impressió i col·locació dels plafons, i el parc, dels continguts.

Finalment, es col·locaran banderoles en els itineraris a peu d’entrada i sortida del domini de l’estació (Camí Vell, camí al Puigmal, al Nou Creus i Noufonts i Via Crucis), per a difondre recomanacions i pautes de comportament dins l’espai protegit. L’estació s’encarregarà de la col·locació, aprofitant suports existents, i el parc, del disseny de les banderoles.

Dues accions a Vallter 2000

Pel que fa a Vallter 2000, les accions incloses en el conveni signat per col·laborar en l’àmbit del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser inclouen una inversió de 9.400 euros, a repartir entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (74%) i l’estació (26%).

Servirà per a l’adquisició i col·locació d’un comptador de vehicles per estudiar la mobilitat cap a l’estació i el parc natural durant tot l’any. El Departament de Territori i Sostenibilitat adquirirà el comptador i l’estació assumirà el muntatge i col·locació.

A més, es netejarà el Torrent de Morens, a tocar de l’aparcament de Vallter 2000, per eliminar les escombraries presents. L’actuació serà assumida a parts iguals per les dues parts implicades.