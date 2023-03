ACCIÓ vol que el Ministeri de Salut recuperi el lideratge de les polítiques sanitàries

Judith Pallarés, candidata a cap de Govern per ACCIÓ (ACCIÓ)

El SAAS i la CASS prenen actualment gran part de les decisions sanitàries del país i des d’ACCIÓ “pensem que ha de ser el Ministeri de Salut qui recuperi el lideratge de les polítiques sanitàries del país” ha assegurat Judith Pallarés, cap de llista d’ACCIÓ, que ha explicat que per a aconseguir-ho, “reestructurarem i revisarem les funcions i l’organització del SAAS”.

Pel que fa a la manca de personal sanitari en alguns àmbits, Pallarés ha remarcat que “necessitem ser competitius per a poder atraure a professionals sanitaris” per a poder resoldre algunes de les problemàtiques que afecten actualment a l’atenció sanitària, especialment al Servei d’Urgències. “Haurem de revisar les propostes salarials per a atraure metges i que es quedin al país” ha refermat la cap de llista d’ACCIÓ. Aquestes millores també han de servir per a mantenir el personal actual perquè no marxi d’Andorra.

En l’àmbit sanitari, ACCIÓ augmentarà les partides per a la formació continuada del personal sanitari, establirà acords amb el Col·legi de Podòlegs perquè aquests professionals facin visites regulars a la gent gran als CAPs de les parròquies i també incrementarà els recursos del PISMA amb especial atenció i seguiment del jovent en situació de risc.





ACCIÓ + Independents La Massana impulsarà l’autosuficiència energètica

“Augmentar la generació, al país, d’energia sostenible és indispensable i, a més, aporta dos beneficis clars. D’una banda, permet ser més autosuficients energèticament i ,de l’altra, reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. La instal·lació de plaques fotovoltaiques és essencial per a augmentar la producció elèctrica nacional i un dels agents que ha de promocionar el seu ús són les administracions públiques que han de donar l’exemple en la instal·lació d’energies renovables”. Ho ha manifestat la candidata d’ACCIÓ + Independents La Massana, Rebeca Roger.

Roger, ha exposat que s’ha de combinar de forma harmoniosa la instal·lació de plaques fotovoltaiques i el paisatge. “Ens interessa protegir el medi natural” ha subratllat i, per això, ha insistit que “la legislació ha de prohibir els parcs fotovoltaics en camps privats” per a no omplir de plaques solars les nostres muntanyes. Tot i això, des d’ACCIÓ + Independents La Massana, estan a favor de la instal·lació del parc fotovoltaic previst sobre els terrenys de l’abocador de Beixalís que en breu es clausurarà de forma definitiva.