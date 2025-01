Acció Social, a Escaldes, aprova un total de 243 ajudes i prestacions socials durant el 2024

Entrada al Comú d’Escaldes-Engordany (arxiu)

El Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany ha tramitat un total de 243 ajudes i prestacions socials durant l’any 2024. Són demandes que arriben per part de les persones en situació de necessitat social i que el departament estudia i valora detingudament per a poder donar accés a serveis i equipaments que depenen del Comú, tenen conveni amb la corporació o que són prestadors de serveis.

La tipologia dels ajuts aprovats és molt diversa, amb especial èmfasi en programes com Foc-i-Lloc (78 ajuts), Escaldes Activitats (41 ajuts), i Activitats Esportives (38 ajuts). Altres àrees significatives inclouen ajuts per a prestacions d’emergència (25 ajuts) alimentació (21 ajuts), i suports específics com Escola Bressol (12 ajuts) i Espai Lleure (5 ajuts), Habitatge (7 ajuts), Farmàcia (6 ajuts) i Espai Lleure (5 ajuts).

El pressupost total destinat a aquestes ajudes i prestacions socials ha ascendit a 50.727 euros, amb partides econòmiques clarament diferenciades. Els imports més significatius corresponen a Escola Bressol (10.338 euros), Alimentació (9.700 euros), Escaldes Activitats (7.210 euros) i Foc-i-Lloc (6.165 euros) i Habitatge (4.900 euros). Altres àrees com prestacions d’emergència, activitats esportives i farmàcia també reben assignacions econòmiques importants.

La distribució dels ajuts i prestacions socials evidencia un compromís social del Comú d’Escaldes-Engordany per a atendre diversos col·lectius i necessitats. Aquest compromís s’ha vist reforçat des de la creació del Departament d’Acció Social a l’inici de l’anterior mandat, posant de manifest que “el Comú és sensible a aquestes qüestions i sempre està al costat de les persones que més ho necessiten”, asseguren des de la corporació local.