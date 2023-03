ACCIÓ potenciarà l’esport com a eina d’inclusió social i de benestar de la població

La primera suplent de la candidatura d’ACCIÓ a la Massana, Laura Bragança (ACCIÓ)

L’activitat esportiva és bàsica per a una bona salut i també com a eina de cohesió social. Per això des d’ACCIÓ es destinaran recursos per a ampliar programes esportius i fer que l’esport estigui present en tots els àmbits de la societat i al llarg de tota la vida.

“L’esport pot ser una eina de transformació social i econòmica del país, i una eina per a donar resposta a moltes de les problemàtiques que tenim” ha refermat Vladimir Martins, candidat número 6 de la llista nacional d’ACCIÓ. A més, ha destacat que “l’esport és beneficiós per a la salut i, per això, impulsarem programes d’hàbits saludables no només entre el jovent, sinó també per a la gent gran com una opció per a evitar l’obesitat, el sedentarisme i les malalties mentals com poden ser l’estrès o l’ansietat”.

El candidat d’ACCIÓ ha recordat que figures com les de Joan Verdú, Cande Moreno i Irineu Esteve “formen part d’un programa que es va iniciar fa molts anys” i, en aquest sentit, “creiem que aquest ressò s’ha de traslladar a moltes altres disciplines” ha puntualitzat. Des d’ACCIÓ asseguren que s’ampliarà el programa d’esquí-estudi a altres esports perquè Andorra pugui ser un referent internacional en altres disciplines esportives.

Pel que fa al jovent, Martins ha avançat que “crearem la figura de l’educador esportiu, per tal que joves que estiguin en risc d’exclusió social puguin reinserir-se a la societat a través de l’esport” i ha afegit que “seria el punt d’inici per a tornar a entrar en la vida laboral”.





ACCIÓ + Independents La Massana es marca com a prioritat disposar de més pisos socials a la parròquia

ACCIÓ + Independents de la Massana té com a un dels seus objectius prioritaris augmentar el parc d’habitatges socials a la parròquia. Una de les propostes per a aconseguir-ho és destinar un 20% dels blocs I i II de la urbanització Ribasol d’Arinsal a aquest efecte.

La proposta contempla que aquests dos edificis de la macrourbanització que són de titularitat pública es destinin a habitatge assequible, tant de lloguer com de compra, i a pisos socials. La primera suplent de la candidatura, Laura Bragança, ha lamentat que “els preus actuals de l’habitatge no se’ls pot permetre la majoria de la població”, i per això, cal que des de les institucions s’adoptin les mesures necessàries per a “disposar d’habitatge a preu assequible” tant per al jovent com per a les famílies.