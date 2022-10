ACCIÓ formalitza el registre com a nou partit polític andorrà

El moviment polític encapçalat per la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha finalitzat tots els tràmits per a ser un partit polític. D’aquesta manera, i segons una resolució del Govern d’Andorra amb data del 20 d’octubre, ACCIÓ ja està degudament inscrit en el Registre de Partits Polítics d’Andorra.

Els impulsors d’ACCIÓ han valorat molt positivament la inscripció com a partit, un procés que es va iniciar al mes de juliol i que s’ha allargat durant tres mesos. També han indicat que a partir d’ara ACCIÓ, com a partit polític, podrà posar en marxa els mecanismes necessaris per a concórrer a les pròximes eleccions amb totes les garanties. A més, han detallat que “era el pas que ens faltava per a poder començar la campanya de captació d’afiliats, ja que fins ara només podíem disposar d’una base de simpatitzants”.