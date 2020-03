Des del 2 de març, Acció Feminista ha anat difonent cada dia a les xarxes socials missatges, dades i imatges de dones amb el rostre encastat contra un vidre que pretenen simbolitzar les barreres que imposa el patriarcat. La fotògrafa Maricel Blanch ha estat l’encarregada de realitzar les fotografies.

La secretària d’Acció Feminista, Aurora Baena, explica que “ha estat brutal el ressò a les xarxes i els comentaris positius que ens han fet”. Afegeix que “el sentit era visibilitzar allò invisible que és aquest patriarcat que és tan eteri que costa de materialitzar, tot i que les dades ho certifiquen”. “La campanya juga amb la metàfora: aquest vidre que no es veu però que et marca, que deforma”, relata.

L’associació ha celebrat aquest diumenge al migdia a la Fada Ignorant un vermut feminista, on s’ha fet ressò de la campanya, s’han explicat les conclusions d’una performance que es va realitzar el 3 de març, de la mà de la psicòloga i artterapeuta Yolanda Blanco i centrada en com el patriarcat deixa les marques al cos, i posteriorment ha tingut lloc la representació de microteatre “Les molt il·lustres”, a càrrec d’Elena Santiago i Txell Díaz. L’obra ha volgut posar el focus en com les dones han estat invisibilitzades al llarg de la història.

Aquests actes han estat el preludi de la gran cita reivindicativa a favor dels drets de les dones i la igualtat: la manifestació del 8M, organitzada per l’AFA, Stop Violències i l’Institut dels Drets Humans, que començarà a les cinc de la tarda a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.

Baena admet que “no s’ha aconseguit tot, hi ha molta feina a fer i els carrers són el mirall més fort per reflexar-ho”. Explica que “és una lluita col·lectiva, de societat, no és només de dones com sovint es planteja, és un problema integral”.

Baena ressalta que un gran nombre d’organitzacions i també partits polítics han mostrat el seu suport a la causa i s’han sumat a la voluntat de sortir al carrer i alçar la veu a favor de la lluita feminista, que encara té molt camí per recórrer.