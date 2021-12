Acció Feminista insta a legalitzar l’avortament després que un informe obri la porta a la despenalització

Acció Feminista reclama la legalització de l’avortament tenint en compte que l’informe jurídic encarregat pel Govern conclou que no incompliria la Constitució. Volen que els representants polítics actuïn en conseqüència i protegeixin els drets sexuals i reproductius de les dones.

Acció Feminista assegura que ha d’haver-hi una protecció del fetus que no vulneri els drets de la dona. Afegeix que això, segons l’informe jurídic encarregat pel Govern, es pot fer sense vulnerar la Carta Magna.

L’entitat també diu que el dictamen jurídic recalca que el Vaticà i Andorra són els únics estats europeus on la interrupció voluntària de l’embaràs està penalitzada en tots els casos. Incloent-hi el supòsit que la dona pugui perdre la vida.

Acció Feminista es fixa que l’informe recull unes paraules del Papa Joan Pau II sobre “l’elecció noble i valenta del rei de Bèlgica” que va ser inhabilitat durant un dia per aprovar la legalització de l’avortament. Per aquesta entitat això recorda que es va trobar una solució aplaudida per l’Església catòlica. I que hi ha solucions, al Principat, que mantinguin l’ordenament jurídic si es volen trobar.

Per tot això vol que les forces polítiques treballin per despenalitzar l’avortament i pal·liar la vulneració dels drets de la meitat de la població.A més, creu que s’ha de fer possible que les dones d’Andorra puguin accedir a l’avortament farmacològic, durant les nou primeres setmanes d’embaràs, com es pot fer al servei d’Urgències de l’hospital de la Seu.