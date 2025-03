Acció es congratula pel nomenament de Noëlia Souque com a Ambaixadora en Missió Especial per a la Cooperació Transfronterera

L’executiva d’Acció amb Noëlia Souque -segona per la dreta- al costat del president, Marc Magallon (Acció)

Acció celebra el nomenament de Noëlia Souque com a Ambaixadora en Missió Especial per a la Cooperació Transfronterera, un pas estratègic que reforça la posició d’Andorra com a actor clau en les relacions amb els territoris veïns i en el desenvolupament d’un espai funcional del Pirineu. Aquesta decisió del Govern “suposa una aposta clara per impulsar projectes estratègics amb Catalunya i Occitània, que tindran un impacte directe en l’economia, la mobilitat i la sostenibilitat del país”.

Durant la seva trajectòria com a Secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, assenyalen des d’Acció, “Souque ha estat una peça fonamental en el procés d’acostament d’Andorra a Europa, liderant també, iniciatives de gran impacte per a la modernització i la projecció internacional d’Andorra”:

Aprovació de quatre lleis estratègiques, entre les quals destaquen la Llei de Protecció de l'Inversor i la Llei de capitalització de les Entitats Bancàries, fonamentals per a la seguretat financera del país.





Negociació i tancament de vuit Convenis de Doble Imposició (CDI), amb acords especialment rellevants amb Regne Unit, Alemanya i Àustria, reforçant la integració d'Andorra en l'escenari econòmic global.





Tancament del protocol de serveis financers de l'Acord d'associació amb la Unió Europea, establint les bases per a la cooperació.





establint les bases per a la cooperació. Obtenció de 60 milions d’euros del Banc Europeu d’Inversions (BEI) per a impulsar la transició energètica, una fita històrica que permetrà accelerar la sobirania energètica del país.

Segons Acció, “des d’aquest nou càrrec, Souque continuarà treballant per a potenciar la cooperació transfronterera i consolidar Andorra com un soci estratègic en la regió. La seva experiència en les negociacions internacionals i el seu coneixement del teixit institucional europeu seran clau per a enfortir la posició del Principat en àmbits com la mobilitat, l’energia i el desenvolupament econòmic”.

“En aquests dos anys, hem aconseguit assoliments històrics per a Andorra. Aquest nou rol permetrà consolidar projectes essencials per a la nostra sobirania i per a la projecció internacional del país”, ha manifestat Marc Magallon, president d’Acció. Des d’Acció, “considerem aquesta designació com una gran oportunitat per a reforçar les relacions transfrontereres i posicionar Andorra com un referent en desenvolupament econòmic i sostenible”, ha afegit.