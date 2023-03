ACCIÓ equipararà els temps de baixa per maternitat i paternitat

A la dreta, Noelia Souque, candidata número 2 d’ACCIÓ (ACCIÓ)

“La igualtat és un tema central per a ACCIÓ”, ha afirmat Noelia Souque, número 2 de la llista nacional que, aquest dilluns al migdia, ha desgranat els punts del programa electoral d’ACCIÓ sobre igualtat. Entre les propostes, destaca l’equiparació del temps de baixa en el cas de tenir un fill. “Pensem que aquesta mesura és molt important per a reduir la bretxa salarial entre homes i dones” ha defensat Souque. D’aquesta manera ACCIÓ pretén reduir el perjudici laboral que pateixen les dones per voler ser mares pel temps que suposa la baixa maternal.

Seguint amb accions que promouen la igualtat, ACCIÓ impulsarà la creació d’una Secretaria d’Igualtat, reforçarà la formació dels professionals implicats en l’atenció a les víctimes de violència de gènere i formarà més agents d’igualtat per a les escoles, amb l’objectiu que ja des de la infància no es diferenciï a les persones pel seu gènere.





ACCIÓ + Independents evidencia que la Massana requereix un canvi

Bona acollida dels massanencs i massanenques a les propostes d’ACCIÓ + Independents per a la parròquia. Josep Fusté, cap de llista a la territorial, ha fet balanç de la primera setmana de campanya, destacant que “hem tingut molt bones impressions, hem pogut copsar les necessitats i inquietuds del conjunt de la societat massanenca” i ha afegit que “des d’ACCIÓ creiem que les eleccions estan completament obertes”. Fusté ha detallat que, en aquestes trobades, “s’ha fet evident que es requereix un canvi de formes de fer, un canvi de veure la política que ha de passar per aproximar els polítics a la ciutadania”.