Acció Climàtica de la Generalitat mesura la salut dels boscos a través d’una xarxa de més de 9.000 arbres

Mapa del grau de defoliació dels boscos a Catalunya (GenCat)

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya té en marxa una xarxa de seguiment dels boscos que analitza l’estat general de l’arbrat en relació amb els últims 10 anys, molts del quals es troben al Pirineu.

L’estudi dut a terme pel personal tècnic constata una tendència a l’alça de problemes fitosanitaris als ecosistemes forestals, tant a causa de factors meteorològics extrems com la sequera, pedregades, ventades o tempestes, com de l’afectació de plagues i malalties.

Tenint en compte la defoliació, que és la pèrdua prematura de fulles i s’utilitza com a indicador de l’estat de salut arbòria, l’any 2022 va ser del 30,8%. Els últims anys, la defoliació s’ha mantingut al voltant d’aquest percentatge, la qual cosa significa un nivell moderat. El percentatge actual d’arbres amb defoliació lleugera és del 41%, mentre que només un 2% de l’arbrat presenta un grau de defoliació greu. Les defoliacions lleugeres i moderades representen més del 95%.

D’altra banda, l’any 2022, les frondoses van experimentar una lleugera milloria respecte de l’any anterior, i van passar d’un 41,2% d’arbres sense danys al 43,5%. Les coníferes evolucionen del 48,3% d’arbres sense danys al 38,7%, i les que més pateixen un augment de la defoliació (pi blanc, pi pinyer i pinassa) són les que es troben en zones més afectades per la sequera. En aquest cas, la seva defoliació mitjana és de grau mitjà.





Detecció precoç de malalties

La xarxa de parcel·les constitueix l’eina essencial per a detectar de manera precoç l’aparició de qualsevol malaltia que pugui esdevenir un problema fitosanitari per als boscos de Catalunya. L’anàlisi també recull anomalies o fenòmens meteorològics extrems, que poden originar posteriorment problemes fitosanitaris. Un exemple recent serien les pedregades de finals de l’estiu passat, que han produït una afectació important del fong Diplodia sapinea a diferents zones de Catalunya.





Xarxa de més de 9.000 arbres

La Xarxa 8x8CAT està constituïda per parcel·les distribuïdes per tot el territori català que s’analitzen des de fa 10 anys. Actualment, l’estudi té 377 parcel·les actives amb 9.048 arbres separades entre si per una distància de 8 quilòmetres. Cada parcel·la està constituïda per 24 arbres. Se n’avalua la defoliació i fructificació i s’identifiquen els agents patògens que els pugin estar afectant. Amb aquestes dades, es pot establir si hi ha danys que estiguin afectant els arbres. A la xarxa 8x8CAT, l’espècie més abundant és el pi blanc (Pinus halepensis) amb un total de 2.633 exemplars, seguit de les alzines i carrasques amb 1.522 arbres.

Els objectius que persegueix aquesta xarxa és realitzar un balanç periòdic sobre la variació de l’estat dels boscos, tant en l’espai com en el temps, i establir la relació amb els factors d’estrès, entre els quals la contaminació atmosfèrica, l’acció de determinats agents patògens, etc. Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant el mesurament d’una reduïda sèrie de paràmetres sobre les condicions ecològiques de l’estació i la vitalitat de l’arbrat. A més, també s’aporta dades sobre alguns aspectes de la biodiversitat forestal, els canvis en els ecosistemes forestals i la integració i/o harmonització amb altres sistemes d’informació forestal existents.