Acció celebra la seva Assemblea General i escull una nova Executiva per a impulsar el futur del partit

La nova Executiva Nacional d’Acció amb el seu president (dreta) Marc Magallon. Foto: Acció

Acció ha celebrat la seva 3a Assemblea General Ordinària, que ha comptat amb la participació d’una trentena d’afiliats i simpatitzants. En aquesta trobada, s’ha renovat l’Executiva Nacional, que tindrà la responsabilitat de liderar el partit en els pròxims anys i continuar treballant pels valors de progrés, modernització i sostenibilitat que defensa Acció.

Una nova Executiva per a una nova etapa

Els membres escollits per a la nova Executiva Nacional són:

Presidència: Marc Magallon

Vicepresidències: Noelia Souque i Higini Martínez-Illescas

Secretaria General: Laura Mas

Secretaria d’Organització: Vladimir Martins

Secretaria de Relacions Internacionals: Ferran Costa

Secretaria d’Igualtat: Agustina Grandvallet

Tresoreria: Laia Batista

Aquest nou equip combina experiència i renovació, amb l’objectiu de reforçar el projecte polític d’Acció i consolidar-lo com una veu clau en el futur d’Andorra. En paraules del nou president Marc Magallon: “Fa tres mesos ja vam fer un congrés i vam deixar clar que volem seguir”, deixant clar que la nova executiva ha de permetre reforçar el partit i “mantenir una ideologia liberal en la qual molta gent s’hi pot trobar còmoda”.

L’Assemblea ha comptat amb la ponència “Quin país construïm?”, a càrrec de Judith Pallarés, qui ha fet un repàs de les propostes impulsades per Acció en el marc dels acords amb Demòcrates. Pallarés ha destacat algunes iniciatives clau que no van ser acceptades, com la creació d’un equip dedicat a la prospectiva per a ajudar en la presa de decisions, anticipar-se als reptes i garantir un creixement sostenible.

“Crearem la Taula de Diversificació Econòmica i Prospectiva per a assegurar un creixement sostenible i utilitzarem l’anàlisi del Big Data per a la planificació pública”, ha reivindicat Pallarés, recordant que aquesta proposta formava part del programa d’Acció.

L’assemblea ha servit per a destacar que molts dels problemes actuals són conseqüència d’una manca de previsió i planificació, assenyalant que altres països han apostat per equips especialitzats per a analitzar les necessitats a mitjà i llarg termini. Apuntant que es traslladarà als Demòcrates la necessitat de fer el repàs d’assoliment dels acords presos.

Amb aquesta Assemblea, Acció referma el seu compromís amb la modernització d’Andorra i la necessitat d’un model de govern basat en l’anàlisi estratègica, la sostenibilitat i la innovació.

La nova Executiva assumeix el repte d’impulsar aquest projecte amb força i determinació, consolidant Acció com un referent polític que aposta per la prospectiva, la transparència i el progrés del país.