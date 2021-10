Accident lleu a l’N-260 a Montferrer i Castellbò

Una persona ha patit ferides lleus en un accident de trànsit que hi ha hagut aquest dilluns al migdia a la carretera N-260, al terme municipal de Montferrer i Castellbò.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els fets s’han produït quan faltaven deu minuts per les 2 del migdia. Per causes que s’investiguen, hi ha hagut un xoc entre dos vehicles. Tot i els danys materials, no hi ha hagut danys personals greus ni tampoc afectació en el trànsit. L’altra persona implicada en la col·lisió n’ha sortit il·lesa.

Rescat d’un boletaire

D’altra banda, també al municipi de Montferrer i Castellbò, els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir diumenge un padrí que s’havia perdut mentre buscava bolets. A l’home el va localitzat el ‘Trau’, un gos que és membre del Grup Caní de Recerca dels Bombers i que està preparat per aquest tipus de recerques. En la localització també hi va ajudar el fet que l’home portava una emissora i ell mateix va orientar els agents per ajudar-los a trobar-lo.