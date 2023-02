Accident de trànsit, aquest diumenge a Bassella, amb ferits greus

Llargues cues arran de l’accident de trànsit a Bassella, a la C-14 (Eloi Balletllò/RàdioSeu)

Tres persones han resultat ferides, dues d’elles en estat greu, en l’accident de trànsit que hi ha hagut aquest diumenge al vespre a la carretera C-14, al terme municipal de Bassella. Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, l’avís es va rebre a les 19:30 hores des del punt quilomètric 137.

Per causes que s’investiguen, es va produir un xoc frontolateral entre dos turismes, un dels quals va quedar bolcat a causa de l’impacte. En un dels cotxes hi viatjaven tres ocupants, un dels quals va resultar ferit greument i un altre va patir ferides menys greus. L’ocupant de l’altre vehicle també va haver de ser atès de ferides greus.

Per a atendre els ferits, retirar els vehicles i netejar la via, al lloc dels fets s’hi van desplaçar sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més d’efectius els Mossos d’Esquadra i el SEM. Al primer vehicle els ocupants hi havien quedat atrapats, per la qual cosa s’hi va haver de practicar una excarceració perquè en poguessin sortir.

Com a conseqüència del sinistre, es va haver de tallar el trànsit en els dos sentits de la marxa, en una hora en què hi sol haver força trànsit. Això va fer que es generessin cues de més de 5 quilòmetres en els dos sentits de la marxa. Tot i que posteriorment es va poder començar a reobrir la via, les retencions van continuar fins ben entrada la nit.

Encara en successos, els Bombers han hagut d’extingir aquest diumenge un incendi al terme municipal de Fígols i Alinyà. L’avís es va rebre a la una del migdia des de l’Alzina d’Alinyà i les flames van afectar un espai d’arbres i matolls d’uns 2.000 metres quadrats. Al lloc s’hi van desplaçar dues dotacions, que van poder controlar el foc al cap de poca estona.