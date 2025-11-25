Accident amb una conductora ferida a Santa Coloma

Aquest dimarts, 25 de novembre, al matí, ha tingut lloc un accident de circulació, el qual s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit s’ha produït a l’altura del número 91 de l’avinguda d’Enclar, a Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés quan passava un minut d’un quart de deu del matí.
Segons les fonts policials, l’esmentat incident viari ha tingut dos vehicles involucrats. Es tracta de dos turismes, els dos amb matrícula del Principat d’Andorra. La conductora d’un dels cotxes, una dona de 33 anys i veïna de les valls, ha resultat ferida en el sinistre.