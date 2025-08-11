Accident amb un motorista ferit a la rotonda d’Aixovall

Aquest diumenge, 10 d’agost, al migdia, va tenir lloc un accident de circulació que es va saldar amb una persona ferida. El sinistre de trànsit es va localitzar a la carretera general número 1 (CG-1), a la rotonda d’Aixovall, a la parròquia de Sant Julià de Lòria per a ser més exactes. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del succés quan mancava només un minut per a les 13 hores.
Fonts policials assenyalen que en l’esmentat incident viari únicament es va veure involucrat un sol vehicle. Es tracta d’una motocicleta amb matrícula del veí Estat espanyol. Val a dir que el seu conductor, un home de 40 anys i no resident al Principat d’Andorra va resultar ferit en el sinistre.