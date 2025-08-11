Accident amb un motorista ferit a la rotonda d’Aixovall

Roda d'una moto accidentada
Una imatge d’arxiu de la roda d’una moto accidentada (arxiu)

Aquest diumenge, 10 d’agost, al migdia, va tenir lloc un accident de circulació que es va saldar amb una persona ferida. El sinistre de trànsit es va localitzar a la carretera general número 1 (CG-1), a la rotonda d’Aixovall, a la parròquia de Sant Julià de Lòria per a ser més exactes. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del succés quan mancava només un minut per a les 13 hores.

Fonts policials assenyalen que en l’esmentat incident viari únicament es va veure involucrat un sol vehicle. Es tracta d’una motocicleta amb matrícula del veí Estat espanyol. Val a dir que el seu conductor, un home de 40 anys i no resident al Principat d’Andorra va resultar ferit en el sinistre.

