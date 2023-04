Accident amb ferits (un greu) a l’avinguda Salou i un vehicle cremat

Fum provocat pel vehicle que ha quedat calcinat (AndorrraDifusió)

Aquest diumenge, 2 d’abril, a deu minuts per a les quatre de la tarda hi ha hagut un accident de trànsit amb un vehicle calcinat a l’Avinguda Salou (a l’altura de l’Estadi Nacional). Hi ha ferits i la circulació s’ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. Ha estat una topada frontal important entre dos cotxes. Hi ha una persona en estat molt greu.

Segons la policia, s’han vist implicats dos vehicles, un de matrícula andorrana i un amb placa espanyola, que haurien topat frontalment. De moment, hi ha 4 ferits de diversa consideració.

Fins al lloc dels fets, s’han desplaçat quatre dotacions de Bombers i una ambulància. També han acudit tres ambulàncies sanitàries, la Policia i el servei de circulació.