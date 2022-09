Accés gratuït al Mirador Solar de Tristaina per als clients dels restaurants d’Ordino el Dia de Meritxell

Amb motiu del Dia de Meritxell, Ordino Arcalís oferirà l’accés lliure al Mirador Solar de Tristaina, aquest dijous 8 de setembre, a totes aquelles persones que tinguin una reserva per a dinar o sopar, o directament facin un àpat en un restaurant de la parròquia d’Ordino el mateix dia de la festa nacional.

Una vegada realitzada la reserva o l’àpat en un dels restaurants ordinencs, el mateix establiment informarà l’estació sobre el nom de la reserva i el nombre de persones que pujaran al Mirador Solar de Tristaina. Per la seva banda, els visitants s’hauran de dirigir a taquilles de L’Hortell per a recollir les invitacions per a pujar al Telecabina de Tristaina i al telecadira de Creussans, que els durant al mirador. L’horari d’aquests ginys el dia 8 de setembre serà de 8.30 h a 17.15 h.

El Mirador Solar de Tristaina, situat al pic de Peyreguils, a 2.701 metres d’altitud, va ser inaugurat el 9 de juliol del 2021 i des d’un inici es va convertir en una de les principals atraccions turístiques d’Andorra gràcies a les seves espectaculars vistes panoràmiques, així com la seva funció de rellotge solar.

L’accés es fa a través del Telecabina de Tristaina i del Telecadira de Creussans, i posteriorment hi ha un trajecte d’uns 15 minuts fins al mirador, des del qual es pot observar els llacs de Tristaina, així com els principals pics de la vall d’Ordino.