Acceptar la realitat tal qual és per a no emmalaltir mentalment

Omar El Bachiri. Psicòleg

En part, molts trastorns mentals es desencadenen per no acceptar la realitat tal qual és i, igualment, moltes vegades és una realitat provocada per nosaltres mateixos. Hem pres decisions que en el seu moment ens semblaven les més encertades, com per exemple: acceptar una feina, emparellar-nos sentimentalment, demanar una hipoteca, tenir fills, haver-nos operat, etc. Amb la qual cosa, hi ha dos punts a tractar: un és raonar si intentar canviar-la ens compensa i, l’altra, és adaptar-se a ella i no anar a contracorrent. Per exemple: queixar-se constantment de la parella sentimental, quan hem sigut nosaltres qui l’ha escollit, per tant, ens separem i el problema desapareix.

Ara, si la separació no és viable pel motiu que sigui, només ens queda adaptar-nos a la situació donat que, no fer-ho, comporta viure en l’ansietat i la possible depressió. Un altre exemple podria ser la feina: en comptes d’anar cada dia amb mala cara i queixant-nos de l’ambient social o de les condicions laborals, podem plegar i el problema també desapareix, però si tampoc és factible, només queda adaptar-se a la situació i, això, comporta haver de canviar l’actitud envers la feina. Cert que no és fàcil, però segur que dona resultats més favorables i és que, igualment, és la millor opció a seguir mentre busquem com canviar la nostra realitat.

Així doncs, cadascú ho farà com millor li vagi, uns farem esport, uns altres llegiran o faran xerrades interminables amb els amics, etc. La qüestió és tenir la ment distreta mentre s’adapta a la nova realitat i simultàniament, també treballarem la part cognitiva. Hem d’entendre com hem arribat a la situació actual per a, així, no sentir-nos culpables i també, per a aprendre la lliçó i no tornar a repetir el comportament en qüestió. De la mateixa manera, també hem de saber si estem com estem per haver pres males decisions o per causes externes a nosaltres i d’aquesta manera, podrem valorar si el nostre comportament és el problema o, per contra, podem continuar amb ell.

