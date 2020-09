Absolt el cuidador d’animals que va abatre l’os de Naturlàndia

La fiscalia demanava vuit mesos de presó condicional i 15.000 euros de multa per un delicte de caça contra una espècia protegida. A més també reclamava la inhabilitació de 30 mesos tant per exercir de cuidador d’animals com per tenir llicència de caça.

Apapma, que exercia l’acusació particular, estudiarà ara si presenta recurs contra la sentència.

Els fets van tenir lloc després que els treballadors de Naturlàndia demanessin al cuidador, que aquell dia no treballava, que hi anés amb la seva arma de foc perquè s’havia escapat un os del tancat.

L’aleshores subdirector del parc el va localitzar atacant una daina i segons va declarar va cridar per espantar-lo i la reacció de l’animal va ser dirigir-se agressivament cap a ell, moment en el qual va disparar en témer per la seva vida. El Tribunal de Corts ha donat per vàlid el relat.