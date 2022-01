Abraços físics, abraços sense tocar-se

Una abraçada pot expressar sentiments que de vegades ens costa dir amb paraules i pot ser encara més poderosa, és el llenguatge universal per excel·lència. En definitiva, l’abraçada és, i sempre serà, un moment màgic, i inoblidable, entre dues persones que formen meravellosos sentiments i emocions, estrenyent i enfortint els seus llaços afectius, una abraçada franca. I tots necessitem el contacte físic d’una abraçada per transmetre i rebre les sensacions i emocions, transmet protecció i seguretat, sorgeix en qualsevol moment per saludar, recordar dates especials, expressar alegries, tendresa i amor incondicional. És indispensable i absolutament necessari per al creixement dels nens perquè els dóna estabilitat emocional, i els ajuda en el desenvolupament d’una bona autoestima, generant-hi seguretat i protecció. Abraçar és un instint universal, una resposta natural als sentiment i afectes, compassió i alegria.

Abraçar és estrènyer, i és alhora una forma i instrument de comunicació no verbal, un llenguatge sense paraules que expressa i atorga un poder beneficiós, no només per part de qui l’ofereix, sinó per qui el rep. L’abraçada va més enllà del poder de les paraules i són totalment gratis, no tenen data de caducitat, són senzills d’utilitzar i estan sempre a mà disponibles.

Ara que necessitem abraçar-nos més que mai, hem de buscar altres maneres de fer-ho sense posar-nos en risc. I, encara que mai no siguin el mateix que el contacte real, ens ajudaran físicament i emocionalment a suportar aquesta situació que està alterant la nostra naturalesa social. Amb els efectes de la COVID-19 hi ha la manca d’abraçades. Les podem substituir per aquestes altres formes d’expressió, que tenen el mateix efecte d’abraçar sense tocar-nos. Com: Les paraules, la mirada, el somriure, els gestos, les noves tecnologies.

Les paraules. Són poderoses i posen veu al que volem transmetre quan ens abracem.

La mirada, que ens ajuda a connectar emocionalment.

El somriure, perquè somriure produeix complicitat amb l’altra persona encara que portem mascareta.

Els gestos, com ara obrir els braços, portar una mà al cor, llançar un petó amb les dues mans o abraçar-se un mateix en presència de l’altre.

Les noves tecnologies, enviant-nos abraçades virtuals, etc.

Si observem la seva tristesa per la pèrdua d’algú, podem abraçar-nos a nosaltres mateixos de manera afectada, fent així sentir el nostre suport. L’abraçada real tornarà, perquè el contacte físic forma part de la nostra essència.