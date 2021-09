Abandonar el pessimisme per adquirir l’optimisme

Els pensaments guien la nostra conducta i a partir d’aquí, interpretarem la realitat de forma optimista, negativa o neutra. És precisament per aquest motiu que cal donar-li més valor a les situacions agradables que a les molestes i una forma senzilla d´adquirir aquest hàbit és cuidant el nostre vocabulari intern, la manera de parlar-nos a nosaltres mateixos. Després, també és igual d´important la informació que transmetem als altres durant les nostres interaccions socials. Les queixes només has de donar-les si van acompanyades d’alguna solució, “Això no m’agrada, proposo fer això per a canviar-ho”.

Actuant d’aquesta manera el problema serà temporal perquè ja has donat un possible remei i a nivell mental el teu malestar desapareix. Igualment, el malestar no pot durar tot el dia i encara menys, tota la setmana. Això d’una banda i per una altra, s´ha de ser objectiu per a valorar el nostre estat emocional i així associar-li un sentiment concorde a la situació. És a dir, – si no estàs malalt, estàs bé, – si no et fa mal res, també ho estàs, – si avui és el teu dia lliure, estàs de luxe, – si estàs bevent la teva beguda favorita, estàs de meravella, – si has anat a treballar i no has arribat tard, d’igual forma també estàs fantàstic, com veus, quasi no hi ha motius per a afirmar que estàs malament.

No obstant això, molta gent és com respon quan li pregunten com està, contesten de manera negativa, “estic malament, podria ser millor, vaig fent,” etc. Es clar que podem estar malament un moment, però quan valorem les coses bones que ens han succeït durant el dia, el sentiment es transforma automàticament en positiu. És necessari fer la mitjana de les situacions viscudes i si la superen és que has tingut una bona setmana, sigui la pèrdua de la feina, el final d’una relació sentimental, un augment salarial, la compra d´un vehicle, etc. És a dir, has tingut una bona setmana encara que també hi han hagut situacions negatives.

