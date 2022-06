A Zandvoort, Joan Vinyes, frega el doblet en la categoria AM

El meeting de la Porsche Carrera Cup Benelux va tenir un desenllaç espectacular per a Joan Vinyes i el seu equip (Baporo Motorsport), fins que mancant 7 minuts per a finalitzar la segona carrera, un pilot PRO que el precedia va fer una virolla i Vinyes no va poder evitar el contacte en la seva roda posterior esquerra. El de Suzuki va seguir fins al box, però amb l’esmentada roda bloquejada.

Fins a aquest instant, l’andorrà va liderar amb claredat entre els AM, va arribar a rodar en la vuitena posició absoluta, i prèviament havia guanyat la primera carrera i va estar entre els millors de la categoria en els entrenaments oficials. Una llàstima el final de meeting.

La pista holandesa, té una dilatada trajectòria però, és poc coneguda en l’àmbit internacional. Les instal·lacions del traçat de motorsport, estan situades en les dunes al nord de Zandvoort, Països Baixos, prop de la costa de la Mar del Nord i van ser l’escenari del recuperat G.P. d’Holanda de la F1, de la passada temporada.

Vinyes va arribar a l’esmentat recinte amb poca informació i molta curiositat per a conèixer les particularitats que amaga un traçat en el qual es va començar l’activitat competitiva l’any 1948. Cal recordar que la majoria dels seus rivals són pilots que de manera habitual han competit en anteriors edicions de la Porsche Benelux o són de la zona i, en conseqüència, coneixien bé l’escenari.

En línies generals, Vinyes, deixa els Països Baixos amb sensacions contraposades, en l’aspecte positiu esmentar haver conegut un escenari en el qual ha gaudit (potser menys del desitjat) pilotant a un gran nivell el seu Porsche Carrera Cup, mentre que, d’altra banda, es va quedar amb la mel en els llavis, al no poder completar un meeting sense fissures i amb doble pujada al calaix més alt del podi. “Intentaré tornar a Zandvoort!”, sentenciava.

La pròxima cita de la Porsche Carrera Cup Benelux també serà en una de les pistes mítiques de l’automobilisme europeu, en concret Holckenheim a Alemanya. Serà els dies 7, 8 i 9 d’octubre.