A punt la inauguració dels vols regulars entre l’Aeroport Andorra-la Seu d’Urgell i Madrid

Aquest divendres està prevista la inauguració dels vols regulars entre l’Aeroport Andorra-la Seu d’Urgell i l’Aeroport de Madrid. El primer vol sortirà de Barajas aproximadament a dos quarts de tres de la tarda i està previst que arribi al camp de vol de l’Alt Urgell a les quatre.

La presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, ha indicat que es tracta d’un dia “assenyalat” i ha destacat que se suma a un moment molt important com el de la posada en marxa del túnel de Tresponts, que es va obrir al trànsit ara fa un dies. Lladós considera que ara caldrà veure quina resposta d’usuaris té l’oferta i com s’ampliaran els vols. “És una infraestructura que està més vinculada al turisme d’Andorra, especialment per anar a esquiar, però malgrat la polèmica i controvèrsia sobre la seva utilitat per a l’Alt Urgell, un cop s’ha posat en marxa, cal pensar en un impacte positiu”, ha afirmat.

En el mateix sentit s’ha expressat l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, que ha manifestat la seva satisfacció per l’evolució de l’aeroport alturgellenc. “Ha comportat molts esforços i recursos, i estic esperançat que tot anirà bé”, ha afirmat. “Els vols regulars ens situen al mapa i facilitaran l’arribada de turistes al nostre territori”, ha asseverat, tot i que ha recordat que la infraestructura també assumeix nous serveis, com la base del Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers i serveis del SEM.

Air Nostrum, la filial regional d’Iberia, va ser l’adjudicatària del concurs fet pel govern andorrà per a impulsar noves rutes a l’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell. Per a assegurar la viabilitat econòmica del primer any d’explotació, l’executiu aportarà un màxim de 630.000 euros segons l’ocupació dels més de dos-cents vols prevists.

El concurs estipula que la companyia oferirà vols amb avions d’almenys quaranta-vuit places dues vegades per setmana fins al desembre del 2022. A més, en dies excepcionals, s’acomodarà l’operativa a la demanda, com és el cas de la nit de Nadal, en què la ruta es farà el dijous 23 de desembre en lloc del 24. La voluntat és que després d’aquesta primera línia regular, les pròximes destinacions siguin les de París i Lisboa.