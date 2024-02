A punt la 10a edició de la First Lego League Andorra Telecom

Dues alumnes participant a la First Lego League (Andorra Telecom)

Arriba la final del torneig de robòtica educativa, Firts Lego League Andorra Telecom, que aquest any celebra la desena edició. Una xifra que mostra la consolidació d’un projecte que va néixer amb l’objectiu d’incentivar les formacions STEAM (Ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) a les escoles del país, i que gràcies al compromís dels centres educatius, docents, alumnes, ministeri d’Educació i universitats i d’Andorra Telecom ha anat creixent com a projecte educatiu.

Noranta alumnes, distribuïts en dotze equips, representants de set centres educatius de secundària, demostraran, aquest dimarts, 20 de febrer, les competències adquirides i el que és important en aquesta competició, que aquestes s’han assolit seguint els valors de la FLL: el descobriment, el treball en equip, la inclusió i la innovació.

L’organització internacional ha llençat aquest any un desafiament que vincula la tecnologia amb el món artístic i de l’entreteniment i que s’ha traslladat a les diferents categories del torneig, el disseny del robot, el joc del robot, el projecte científic i valors.

El torneig lliurarà sis premis, el premi, Ingeniera Soy que atorga la plaça a la final espanyola; el premi Projecte Innovació; el premi Disseny Robot; el premi Comportament Robot; el premi Valors FLL i el premi entrenador.

L’obertura del torneig al públic serà a partir de les 10:30 hores i el lliurament de trofeus es celebrarà a les 13 hores a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

La competició del joc del robot es podrà seguir per streaming.

Andorra Telecom promou la formació de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents a través de les competicions com la First Lego League, que aplega equips de diferents escoles, i a través de la World Robotic Olympiad (WRO), que reuneix clubs de robòtica. L’objectiu és incentivar les activitats relacionades amb l’educació STEAM, un model pedagògic que agrupa cinc àrees – ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques – per a la resolució de problemes tecnològics.