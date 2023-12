A punt, a la Seu, el Tió de la Freita, el Parc de Nadal i el Campament Reial

Cartell del Parc de Nadal 2023 de la Seu (Aj. la Seu)

La regidora d’Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, ha anunciat que està tot preparat per a que nenes i nens gaudeixin aquest diumenge, 24 de desembre, del Tió de la Freita, del Parc de Nadal, del 27 al 29 de desembre, i del Campament Reial, del 2 al 4 de gener.

“Aquest any, el Món Màgic de les Muntanyes, que és el nostre segell de Nadal al Pirineu, afegeix moltes propostes. Algunes de continuació, altres de recuperades, així com també novetats que prometen que aquest esdevingui un Nadal únic”, ha manifestat Christina Moreno.

Per ordre cronològic, la primera activitat en ple Nadal és el popular i tradicional Tió de la Freita, aquest mateix diumenge, 24 de desembre, de cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre, al parc del Cadí. “Un tió que no és ordinari, cap ho és, però aquest té un encant especial i és que està immers en una història de màgia i aventura protagonitzada per uns éssers fantàstics, molts nostres i molt pirinencs, com són els Minairons”, ha remarcat la regidora d’Infància.

Així, el Tió de la Freita esperarà a tots els infants amb els minairons i els escrofus, amb música d’Ivan Caro i una xocolata calenta a càrrec de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell i Cadí.





Torna el Parc de Nadal: del 27 al 29 de desembre al Poliesportiu

Christina Moreno ha assenyalat també la recuperació del Parc de Nadal, després de quatre anys sense organitzar-se. “Un espai que nosaltres veiem com un tros de Nadal tangible, on hi haurà zones de joc, inflables, espai de lectura, un espai de 0-3 anys, un altre de 0-5 anys, tallers, activitats, sortejos i animació, entre altres activitats lúdiques per a compartir també amb d’altres infants del territori”.

El Parc de Nadal, doncs, tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de desembre, al poliesportiu municipal, d’11 a 13 hores i de 16 a 19 hores, i s’adreça a nenes i nens de 0 a 12 anys. L’entrada al recinte és de 2 euros.

La regidora d’Infància de l’Ajuntament urgellenc ha volgut agrair públicament a totes les entitats, treballadores i treballadors municipals, a la comissió de festes i a tot el personal implicat, “que no només ho fa possible sinó que en garanteix la qualitat”.





La novetat: Campament Reial

La regidora d’Infància també ha volgut destacar la novetat d’aquest any del ‘Petit’ Món Màgic de les Muntanyes: el Campament Reial. “Es tracta d’un espai d’il·lusió, sorpreses i diversió que faran que la canalla més petita i els seus acompanyants, se sentin part d’una història pròpia de Nadal, passejant i interactuant amb diferents ambients relacionats amb Ses Majestats els Reis d’Orient, i tot l’imaginari que els envolta”.

El Campament Reial tindrà lloc a la sala Sant Domènec els dies 2, 3 i 4 de gener, de 16:30 a 19:30 hores, amb diferents espais: recepció de cartes, magatzem de regals, espai de taller i alguna sorpresa. Per a participar en aquest ‘campament’ cal fer inscripció prèvia a http://agenda.laseu.cat/monmagic.

Christina Moreno ha volgut destacar que “aquesta nova proposta ha estat una iniciativa de l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell a qui volem agrair especialment les seves idees i talent per a fer encara més entranyable el Món Màgic de les Muntanyes”.

Des de la Regidora d’Infància també es vol destacar la resta de propostes nadalenques per a gaudir en família com són les Nadales des del Balcons, els Minairons al mercat amb contacontes, la curda d’orientació innocent, cinema familiar, paintball Murillo Làser Combat, l’animació ‘El viatge de l’home dels nassos’, el taller d’estampació de bosses del Món Màgic de les Muntanyes, la ruta dels tions màgics i la benvinguda del Senyor Pipa i la cavalcada dels Reis de l’Orient i la recepció de cartes.