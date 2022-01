Un clàssic: Començar l’any iniciant molts projectes. La realitat és que per algun motiu trobem en l’inici d’any una força que ens empeny a aconseguir els nostres objectius.

Jo dic: “A per totes”. Aprofita aquesta energia que porta en si el fet de començar un any nou i l’embranzida inicial. No pensis, ni sentis a dir que les energies després es perden. L’important és començar, engegar, posar en marxa.

Deia Lao-Tse: “Un viatge de mil milles comença amb un primer pas”. Això és el fet rellevant, iniciar, il·lusionar-se. Sense cap mena de dubte, descobrirem obstacles a superar, però això és normal, sempre n’hi ha. Començar és el més valuós.

Recordo una anècdota que m’explicaven sobre Bill Gates, el creador de Windows. El crucial és sortir. Em comentaven que ell un dia presentava el programa i l’endemà ja treia pegues d’aquest.

Una vegada has iniciat el camí, has escurçat la meta, el punt d’arribada és més curt. No és rellevant la velocitat, el crucial és recórrer el camí i gaudir-lo. Fer allò que t’il·lusiona et canvia la vida.

Si et falta manxa en algun moment busca per internet i mira vídeos de Victor Küppers, de Mario Alonso Puig, Emili Duró, etc. Troba en la lectura o en les pel·lícules les forces quan et faltin i xala del camí.

