A partir de demà s’obren les preinscripcions de Cicles Formatius a l’Institut Joan Brudieu

S’obre el termini de preinscripció per als estudis de Cicles Formatius a l’Institut Joan Brudieu, de la Seu d’Urgell, tenint en compte el següent calendari:

Per a Cicles Formatiu de Grau Mitjà , del 2 al 8 de juny.

, del 2 al 8 de juny. Per a Cicles Formatius de Grau Superior, del 10 al 17 de juny.

A l’Institut Joan Brudieu, de la Seu d’Urgell, s’hi ofereixen els següents cicles formatius:

Cicles Formatius de Grau Mitjà : Sistemes microinformàtics i xarxes Gestió administrativa Doble titulació conjunta: Cures auxiliars d’infermeria i Atenció a Persones en situació de dependència

: Cicles Formatius de Grau Superior : Educació infantil Administració de sistemes informàtics en la xarxa (curs 20-21: 1r) en alternança amb Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (curs 20-21: 2n)

:

El tràmit de preinscripció es realitza de manera telemàtica a la pàgina web del Departament d’Educació:

Per a Cicle Formatiu de Grau Mitjà: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja.

Per a Cicle Formatiu de Grau Superior: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9418-FP-grau-superior.



Recordeu que independentment que s’hagi fet Sol·licitud al registre electrònic (de manera general) o Sol·licitud en suport informàtic (en els casos en què no sigui possible la presentació electrònica), s’ha d’enviar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris que no es pugui validar electrònicament, escanejada o fotografiada, al correu de l’institut: secretaria@insjoanbrudieu.cat. L’institut enviarà un correu de resposta com a justificant de la recepció de la documentació. A l’assumpte del correu és necessari posar-hi el nom de l’alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la gestió .

Si convingués excepcionalment l’atenció presencial per a aquelles persones que no puguin fer la presentació telemàtica, caldrà demanar cita prèvia a l’Institut al telèfon (+34) 973 35 04 03, en l’horari d’atenció al públic, des del mateix dia d’inici del procés de preinscripció.

Tota consulta o petició d’informació es realitzarà a través de l’atenció telefònica al telèfon (+34) 973 35 04 03, de les 9:00 h a les 13:30 h, o del correu electrònic secretaria@insjoanbrudieu.cat.