A partir d’avui es disposa de nous carrils a la piscina municipal de la Seu d’Urgell

Per tal de millorar els serveis de la piscina municipal de la ciutat, el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha assumit portar a terme millores necessàries perquè tots els usuaris gaudeixin d’una piscina més funcional i moderna. D’aquesta manera, s’ha decidit adquirir mànegues de separació amb la finalitat de dividir la piscina en diferents carrils, per a tots aquells usuaris que vulguin accedir-hi per a nedar.

Inicialment, els carrils tindran unes franges horàries per a utilitzar-los: Es podrà donar-li ús a partir de les deu del matí fins a les onze, i de les dues del migdia fins a dos quarts de quatre, de dilluns a diumenge.