A Ordino i la Massana “Aquestes vacances la unió fa l’estiu”

Cartell de l’Estiu Jove 2023 a Ordino i la Massana (Comú d’Ordino)

Els comuns de la Massana i Ordino sumen esforços per a oferir un estiu únic amb propostes lúdiques per als joves de les Valls del Nord. Amb el lema ‘Aquestes vacances la unió fa l’estiu’, la suma permetrà organitzar els grups per edats, entre els 12 i els 17 anys, de 12 a 14 i de 15 a 17, a més de disposar de més monitors i recursos.

L’Estiu Jove començarà amb les vacances escolars d’estiu, del 3 de juliol a l’1 de setembre. Les activitats s’organitzen per setmanes i aniran canviant totes les setmanes per a aquells interessats en fer més d’un torn. El programa inclou tallers de cuina i de circ; esports d’aventura i tornejos; activitats aquàtiques i excursions i acampades, com a principal novetat.

Altres activitats que es fan per primera vegada, són la boxa i el taller de danses urbanes. Tampoc faltaran algunes de les sortides habituals, com la del 360º Extrem i Caldea. Els torns seran de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores amb un cost de 56,50 euros i les setmanes amb pernoctació costaran 100 euros.

El servei de menjador s’oferirà a les 14 hores i tindrà un cost de 22,20 euros per al menú convencional i de 31,50 euros per a menús especials, per a al·lèrgies o intoleràncies. Els joves hauran de dirigir-se al Comú o al Punt Jove de la seva parròquia per a inscriure’s.