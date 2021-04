A més de la primavera, l’estrès també pot provocar la caiguda del cabell

De ple ja en la primavera, el nostre cabell comença a ser víctima d’una nova etapa de caiguda estacional. Però més enllà d’aquesta mena de caigudes, el pèl pot caure per altres motius perquè és més sensible del que creiem. Acusa ràpidament el nostre cansament, el nostre estrès i els nostres mals hàbits.

Segurament aquestes últimes setmanes hauràs notat que la seva caiguda és més intensa de l’habitual i que en pentinar-te. En part no hem de preocupar-nos, estem en una de les èpoques de caiguda, la primavera. No obstant això, enguany se’ns ha sumat l’estrès acumulat per l’aparició del COVID-19, que porta amb nosaltres més d’un any.

Els problemes derivats de la crisi econòmica vinculada a la pandèmia com una possible pèrdua de treball, problemes de salut, incertesa… Per això, haurem d’observar si la caiguda persisteix en el temps i és més intensa que altres anys per a buscar ajuda.

Caiguda del cabell reacció o progressiva

“Quan observem un excés de caiguda, hem d’analitzar les causes per a realitzar un diagnòstic adequat, assegura Mª José Llata, de Perruqueria Llata Carrera. Existeixen molts tipus d’alopècia, encara que bàsicament es poden agrupar en dos tipus: la reaccional i la progressiva.

La primera es desencadena per situacions temporals com l’estrès intens, la fatiga, alguns medicaments o durant el postpart, en el qual disminueixen els nivells d’estrogen responsables de l’ancoratge del cabell al cuir cabellut.

La segona, també coneguda com a alopècia endogenètica, és provocada per causes hereditàries o hormonals.

Així doncs, “en primer lloc hem de distingir si estem davant la caiguda o la pèrdua de cabell, ja que la caiguda és un procés normal en la qual el cabell torna a créixer”.

En canvi en la pèrdua el mantell capil·lar es redueix perquè no es regenera, no torna a néixer, i en detectar-se superfícies menys poblades és necessari analitzar què l’està provocant” aconsella Llata.

Estrès, caiguda del cabell i afeccions en la pell

Una vegada sabem si és una caiguda reaccional o endogenètica, sabrem si hem de dirigir-nos al metge o podem iniciar un tractament que freni la caiguda i estimuli que el cabell es regeneri per si mateix.

No obstant això, no sols somatitzem el nostre estat emocional a través de la caiguda, sinó que també poden aparèixer alteracions en la pell que demostra que alguna cosa està interferint en el seu funcionament.

I és que, com afirma Pilar Zaragozá de Eos | Men: «Qualsevol alteració interior es reflecteix en el cabell, l’estrès pot causar caiguda, però no solament això, també pot provocar dermatitis seborreica, és a dir l’aparició d’escates o èczemes sobre la pell en les zones on hi ha més grassa, com en el cuir cabellut, que cauen i provoquen picor i enrogiment».

«Mentre solucionem l’origen d’aquest desajustament, explica Zaragozá, podem recórrer a xampús i tractaments específics que tracten i calmen la pell, és a dir el cuir cabellut».

Bons hàbits per a evitar la caiguda del cabell per estrès

I en tots aquests processos és important que modifiquem els nostres hàbits per a protegir el nostre cabell i cuir cabellut, deixar-lo descansar perquè es regeneri i calmi, tal com ens assegura.

“Mentre tinguem alguna alteració en el cabell és recomanable evitar els components químics, com ara l’amoníac, els parabenos o les eines de calor, afirma Charo García Ilitia directora de Saló Ilitia. Aquests poden sensibilitzar i irritar el cuir cabellut encara més si es troba en aquesta fase, afeblint l’estructura capil·lar i fent així que el cabell es mostri feble i trencadís»

També hem de ser molt acurats amb la higiene, una correcta neteja del cuir cabellut elimina el cúmul de greix i les descamacions, així com restes de productes capil·lars i el manté més sa.

«Això sí, mentre ho rentem i raspallem, si estem davant una fase de caiguda estacional, serem més conscients d’aquesta pèrdua temporal de cabell. I és que la rentada afavoreix que les fibres capil·lars que estaven a punt de caure o que no havien caigut en els dies previs, es desanclin del cuir cabellut i cauen per la fricció causada pels dits i la pinta», explica García Ilitia.

També és important evitar accions que puguin afavorir el desanclatge. Víctor Alonso del saló Espai Kibo, recomana que: “Quan el nostre cabell està immers en un procés de caiguda hauríem d’evitar els recollits molt tirants, per exemple, en cuetes o trosses, així com accessoris metàl·lics, com les forquetes, que tendeixen a provocar aquesta tibantor. De la mateixa manera baixarem la temperatura de l’assecador i en la mesura que sigui possible aparcarem l’ús de les planxes i stylers”

