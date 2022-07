A l’estiu, a la piscina de cap (o de panxa)

Estiu! Com ve de gust un bany a la piscina i, si pot ser, fent un salt com si d’un esvelt dofí es tractés davant l’atenta mirada d’unes “girls”. Els salts de trampolí sovintegen molt, ara, a l’estiu. A veure qui fa el salt més olímpic, l’entrada més neta a l’aigua… Però, els nostres convidats participen en un altre nivell. No els copieu!

Tot i que les imatges són molt divertides, cal tenir un mínim d’experiència per a fer aquests salts des d’un trampolí fins “aterrar” a la piscina. Un consell, si no ets com el “Flipper”, ni ho provis. Podries acabar més pla que un salvaslip.