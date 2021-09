A la venda les entrades per l’obra teatral ‘Vida de peix… sense espines!’

L’espectacle, ideat i dirigit per Mercè Comes, se centra en les converses que tenen les dues protagonistes, la Marcia i la Llúcia (interpretades per Rosa Andreu i la mateixa Comes), mentre es troben en la sala d’espera d’una consulta qualsevol. Aparentment, les paraules que creuen són per passar l’estona, però a poc a poc la situació es va tornant més complexa; fins que s’acaben endinsant en converses surrealistes que resulten ser tan reals com la vida mateixa.