A la venda les entrades per a la 50a Trobada amb els Acordionistes del Pirineu

Artur Blasco (CCAU)

La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, el més veterà dels Països Catalans dedicat a l’acordió, arriba a la cinquantena edició amb una extensa programació que engloba músics procedents de Catalunya, País Valencià, Euskadi, Escòcia, Irlanda, Bulgària, Colòmbia, República Dominicana, Rússia, Suïssa, Quebec i Portugal. Bona part dels concerts, com sempre, són gratuïts, mantenint així l’esperit popular, pedagògic i de transmissió que ha caracteritzat la Trobada al llarg d’aquest mig segle de vida, i per als concerts de pagament ja es poden adquirir les entrades anticipadament a través de www.codetickets.com, a l’Oficina de Turisme de la Seu d’Urgell, i també a taquilla el mateix dia de cada concert i fins a esgotar localitats.

En concret, els concerts de pagament seran el divendres, 25 de juliol, a les deu de la nit a la sala de festes Guiu de la Seu d’Urgell, el dissabte, dia 26, a les deu de la nit a l’Envelat d’Arsèguel, i el dilluns, 28 de juliol, a les nou del vespre al Casino Ceretà de Puigcerdà. La resta tindran lloc al Parc de l’Església d’Arsèguel, a la plaça dels Oms de la Seu d’Urgell i a la Col·legiata de Castellbò.

La cinquantena edició del festival, que serà del 24 al 29 de juliol, representa una fita històrica: Arsèguel, un petit poble pirinenc del nord de l’Alt Urgell, ha sabut projectar-se internacionalment com a epicentre de l’acordió tradicional, combinant arrelament i projecció global d’ençà de l’any 1976, quan Artur Blasco va impulsar la Trobada, contribuint així de forma decisiva a recuperar i dignificar l’acordió diatònic i a fomentar l’intercanvi musical i cultural amb altres territoris. De fet, el festival compta amb convenis internacionals amb certàmens com el Carrefour Mondial de l’Accordéon (Quebec) i el festival Ivan Malinin de Novosibirsk (Sibèria), que han permès la presència d’artistes de renom a la Trobada i l’establiment de vincles duradors entre cultures musicals.

La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu és possible gràcies a l’impuls de l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, i compta amb el suport de la Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, els ajuntaments de la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Arsèguel, així com del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’IDAPA – Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.