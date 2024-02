A la venda les entrades per a ‘Bipolar’, la nova obra de Jordi Troguet que arriba a Encamp

Jordi Troguet actuarà a Encamp oferint l’obra “Bipolar” (Comú)

Encamp acollirà el dissabte, dia 2 de març, a partir de les 21 hores, a la Sala de Festes del Complex, l’obra ‘Bipolar’, de l’actor Jordi Troguet, que va estrenar fa unes setmanes amb un èxit rotund. Les entrades ja fa dies que es van posar a la venda i en poques hores van quedar reservades la meitat del total de localitats disponibles. El preu és de 18 euros i es poden reservar a través del següent enllaç.

Bipolar és, segons l’autor, Jordi Troguet, “una apologia a la inclusió social d’una persona amb un trastorn de bipolaritat”. S’utilitza, doncs, l’humor i la sàtira per a tractar un tema tan actual i conflictiu com és la salut mental de les persones. Serà a través del mentalisme i la música en directe que l’espectador connectarà amb les pors i els deliris del protagonista, tot formant part de l’espectacle.

El creador i també protagonista principal ha explicat que “vol fer valdre els anhels, els somnis i les il·lusions d’una persona socialment marginada com a motor de força per al canvi i per a la desestigmatització de la salut mental, trencant tabús i posant el focus en les capacitats i no en les limitacions”

Bipolar crea una connexió permanent entre els protagonistes i el públic, ja sigui en l’àmbit moral (l’espectador se sent identificat amb les pors, inseguretats i tants altres estats d’ànim del protagonista), com en l’àmbit físic i presencial (l’espectador forma part de l’espectacle interactuant en alguns efectes d’il·lusionisme mentalisme, hipnosis i telequinesis).

“Tot un conjunt d’elements, sensacions i emocions que farà que els espectadors estiguin enganxats des del primer minut”, assegura Troguet. Aquest fet fa que cada funció sigui única i irrepetible, i que els espectadors es converteixin en partícips directes de l’espectacle.