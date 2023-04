A la venda les entrades del primer Festival ClàssicAnd

El director de ClàssicAnd, Joan Anton Rechi amb una foto d’Anita Rachvelishvili al fons (Andorra Turisme)

Ja es troben a la venda les entrades per a la primera edició del Festival ClàssicAnd, un esdeveniment que neix amb la voluntat de posicionar Andorra com a referent cultural internacional i que portarà al país artistes de renom mundial en l’àmbit de la música clàssica, la dansa moderna i les arts escèniques. L’esdeveniment tindrà lloc la primera quinzena de juny –del 2 a l’11– de manera que serà el primer festival clàssic del calendari internacional d’estiu.

El preu de les entrades oscil·la entre els 30 i els 80 euros en funció de cada espectacle, i també hi haurà actuacions obertes al públic amb entrada gratuïta. Per la seva banda, el sector turístic gaudirà de preus preferents per a poder oferir paquets d’allotjament + actuació als seus clients. Els tiquets es poden adquirir al nou web www.classicand.com, que també s’ha estrenat i que recull tota la informació pràctica relativa al festival (com ara els preus, dies, propostes i ubicació de totes les actuacions).

El director artístic del festival –l’andorrà Joan Anton Rechi– ha programat per a aquesta primera edició un cartell multidisciplinari. ClàssicAnd s’inicia el divendres 2 de juny amb l’Stabat Mater de Pergolesi, interpretat en aquesta ocasió per l’Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra. La següent proposta és l’endemà, 3 de juny: concert i representació de Viure/Morir, amb l’actriu Rossy de Palma com a protagonista. El 4 de juny serà el torn de la projecció de la pel·lícula Jurassic Park amb orquestra simfònica.

La segona setmana de programació s’iniciarà amb un recital del tenor Valentin Dityuk el 8 de juny. L’endemà li agafarà el relleu la reconeguda mezzosoprano Anita Rachvelishvili. El dissabte 10 hi haurà dues propostes: d’una banda, l’espectacle de dansa de la Yoann Bourgeois Art Company a la cruïlla de l’Avinguda Meritxell i l’Avinguda Riberaygua que es repetirà durant el dia, d’altra banda, la Vertigo Dance Company interpretarà l’obra Makom. La darrera cita serà diumenge 11 de juny: concert de Benny Benack III i Ulisses Quartet centrat en l’obra The Juliet Letters d’Elvis Costello.





Espectacles a Andorra la Vella, Ordino i a l’aire lliure

Una de les característiques diferenciadores del ClàssicAnd és que part de les actuacions es faran a l’aire lliure, per a així donar visibilitat a espais exteriors emblemàtics del país – com, per exemple, els jardins de Ràdio Andorra o la plaça del Consell General– i aportar valor afegit a l’espectacle.

A banda, els actes es reparteixen entre Andorra la Vella i Ordino, que han sumat esforços per a unificar en un sol festival les diferents propostes de música clàssica que ja existien.