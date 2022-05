A la venda les entrades de MŪV, el nou espectacle del Cirque du Soleil

El públic general ja pot comprar les entrades tant dempeus com assegudes per assistir a MŪV, el nou espectacle que el Cirque du Soleil ha concebut en exclusiva per Andorra. Tanmateix, pels Andorraworldfans la venda d’entrades es va activar fa uns dies, en concret des del passat dimecres 11 de maig.

En aquest sentit, les entrades es poden comprar a través del microsite: https://visitandorra.com/ca/muvbycirquedusoleil/entrades/, a l’oficina de turisme d’Andorra la Vella o al punt d’informació de l’Illa Carlemany.

En aquesta edició es mantenen els mateixos preus de l’any 2019 en les entrades assegudes. És a dir, entre setmana, en concret de dimarts a dijous el preu variarà entre 20 i 22 euros, i els caps de setmana entre 23 i 25 euros. Enguany, hi haurà disponibles 64.240 seients repartits en 22 representacions.

Pel que fa a les entrades dempeus, aquest any es posen a la venda un total de 44.000 places a un preu de cinc euros, amb la intenció de donar més valor a l’espectacle i evitar la no assistència de les persones que, en edicions anteriors, havien reservat una plaça dempeus.

Instal·lació del recinte a l’aparcament de Prada Casadet

Una de les novetats d’aquest any, és el nou emplaçament a l’aparcament d’autobusos de Prada Casadet situat a Andorra la Vella. D’aquesta manera, el recinte se situa també en una zona molt cèntrica, amb diversos aparcaments al voltant, que el faran molt accessible pel públic visitant.

El passat 25 d’abril es va començar a construir l’estructura de la coberta que acollirà l’espectacle, i al llarg d’aquesta setmana es preveu que quedi del tot enllestida. Respecte al muntatge de l’escenari i de les graderies que acolliran fins a 2.920 persones per show, s’iniciarà a mitjans de la setmana vinent.

La previsió és que tot el recinte estigui degudament muntat per a l’arribada dels artistes a mitjans del mes de juny.