A la venda les entrades de “Le porteur d’histoire” per al 21 de gener

El Comú d’Encamp i l’Ambaixada de França a Andorra han posat a la venda les entrades per a la representació teatral “Le porteur d’histoire”, d’Alexis Michalik, que es durà a terme el dimecres, 21 de gener, a les 20:30 hores, a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. L’obra de teatre, que forma part de la programació de la Saison Culturelle que l’ambaixada promou per a la temporada 2025-2026, tracta la història de Martin Martin i el descobriment d’un quadern escrit a mà que el portarà a una recerca a través de la història i els continents.
Quinze anys més tard, una mare i una filla desapareixen misteriosament atretes per la història d‘un desconegut, a la recerca d’una pila de llibres que contenen un estrany calze i un tresor colossal, acumulat al llarg dels segles per una llegendària societat secreta. “Le porteur d’histoire” ha estat guardonada l’any 2014 amb els premis Molière a millor autor i millor posada en escena.
Les persones interessades en assistir-hi poden adquirir les entrades a través del web comuencamp.ad.