A la venda les entrades de la 30a Mostra Gastronòmica d’Andorra, a Ordino

Aquest dimarts, 18 d’octubre, surten a la venda les entrades per a assistir a la Mostra Gastronòmica d’Andorra que enguany celebra el 30è aniversari, i tindrà lloc el diumenge 13 de novembre a les 13.30 h, a l’Andorra Congrés Centre Ordino. En aquesta edició, s’han mantingut els preus a 40 euros, si es compra el mateix dia, 35 euros si s’adquireix de forma anticipada, a la Casa de la Muntanya o al Servei de Tràmits, i 20 euros com a preu únic per als infants de menys de 12 anys.

Enguany es presenten tretze menús amb dos plats per restaurant. Entre la variada oferta, trobem alguns restaurants habituals, com l’Hotel Coma, des de la primera edició, o el Restaurant Ca l’Eudald d’Alp i el Restaurant Can Manel, que han participat en nombroses ocasions. Als tretze restauradors se sumaran una selecció de formatges, a càrrec de kafex, el pa i les postres de l’Art i Pa i la xocolata de Xocland.

Pel que fa al saló ‘Ordino Gourmet, un tast dels Pirineus’ ja compta amb la reserva de setanta places per als vuit tallers i tasts gratuïts que es proposen, el divendres 11 i el dissabte 12 de novembre, al Gastrolab organitzat a la sala la Buna. El programa es pot consultar a www.ordino.ad i cal inscripció prèvia per a tots els tallers a l’adreça ordinogourmet@ordino.ad o al telèfon 869 500 fins al 10 de novembre.