A la venda el forfet Tot Nòrdic a preu reduït

El forfet de temporada Tot Nòrdic, que engloba totes les estacions d’esquí de fons del Pirineu català, ja es pot adquirir a preu reduït. Fns al proper 15 de novembre, els aficionats poden aconseguir el passi amb un 20% de descompte sobre el seu cost habitual. Així, el preu actual en promoció, per a adults, és de 104 euros.

El forfet Tot Nòrdic permet tenir accés il·limitat durant tota la temporada, tant per a esquí de fons com per a raquetes de neu, a les set estacions que formen part d’aquesta marca: Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa, Lles de Cerdanya, Aransa, Guils-Fontanera, Tavascan i Virós-Vallferrera. A més a més, el tiquet va acompanyat d’invitacions d’un dia per poder practicar esquí alpí a cadascuna de les set estacions del Grup FGC: La Molina, Port Ainé, Espot, Tavascan, Vall de Núria, Vallter 2000 i Boí Taüll.

D’altra banda, Tot Nòrdic disposa de preus especials per als infants de 6 a 12 anys i per als adults majors de 65 anys. Pel que fa als menors de 5 anys, tenen accés gratuït als circuits.

El forfet es pot adquirir a través de les pàgines web de qualsevol de les set estacions que en formen part. Enguany, a causa de les actuals restriccions sanitàries, no es pot comprar directament a les oficines de Tot Nòrdic, ubicades a les instal·lacions de Turisme Seu.

Compensació en cas de cancel·lació prolongada per la Covid-19

Entre les novetats d’enguany, les condicions generals de venda han incorporat una política de cancel·lació en cas de fi de temporada a causa de la Covid-19. Així, si el total de dies d’obertura no superés la xifra de 60 (alterns o consecutius) per culpa de les restriccions motivades per la pandèmia, es reemborsarà la part proporcional dels dies que es calculi que no s’ha pogut obrir. Tanmateix, no es contempla cap reemborsament si el no assoliment d’aquesta xifra de dies és per motius estrictament meteorològics.