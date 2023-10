A la venda a preu reduït el forfet de temporada de Tot Nòrdic

Cartell anunciant la venda dels forfets de temporada de Tot Nòrdic

La Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic ja ha tret a la venda el forfet de temporada Tot Nòrdic per a la campanya 2023-2024. Aquests dies, i fins al 19 de novembre vinent, els aficionats a l’esquí de fons i les raquetes de neu tenen l’oportunitat d’adquirir el passi a preu reduït, amb un 25% de descompte.

El tràmit es pot fer al web www.totnordic.com o bé a través de qualsevol de les set estacions que en formen part: Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa, Lles de Cerdanya, Aransa, Guils-Fontanera, Tavascan i Virós-Vallferrera. A més a més, els deu primers abonats de cada estació reben com a obsequi un pot d’aigua.

Des de Tot Nòrdic animen a sumar-s’hi, tant als aficionats habituals, com a tothom qui senti curiositat per introduir-se en aquestes modalitats. Per això, a la campanya d’enguany animen a “no tenir por” i a “fer el salt cap a la neu”. Les estacions esperen poder estrenar la temporada al començament de desembre o, si les condicions de neu o fred ho permetessin, a finals de novembre.

El passi de temporada de Tot Nòrdic permet l’accés il·limitat a les set estacions de fons del Pirineu català al llarg de tot l’hivern. A més a més, els abonats disposen d’invitacions d’un dia per a gaudir de fins a set estacions d’esquí alpí: La Molina, Port Ainé, Espot, Tavascan, Vall de Núria, Vallter i Boí Taüll. A tot plegat s’hi afegeix que tenen un descompte del 25% per a esquiar a la Rabassa, a Andorra, i descomptes a les estacions de Beille i Chioula (Arieja) i La Llosa (Capcir).