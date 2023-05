A la Seu s’imposa el PSC, a Puigcerdà, Junts, guanya per mínims

Campanar de Santa Maria, Puigcerdà (Fòrum.ad)

Eleccions municipals a la Seu d’Urgell amb domini del PSC. Les forces nacionalistes espanyoles agafen força i escombren molts municipis de l’Alt Urgell, també a Catalunya. És un cop de les formacions denominades espanyolistes respecte a les anomenades independentistes.

A l’Alt Urgell els resultats són diversos. A la Seu, Compromís (PSC), ha guanyat amb un ball de números però, al final, s’ha imposat. A Oliana, Junts ha estat la força més votada. En canvi, a Coll de Nargó, passa al davant de la resta la formació d’ERC. A la capital de la Cerdanya, Puigcerdà, també ha guanyat Junts.

Han estat unes eleccions boges, molts estaran contents. Molts, també, estaran decebuts. Però, per a l’anàlisi, Catalunya, torna més de 10 anys enrere amb aquests resultats. Igualment altres comunitats, com la valenciana, es retroben amb la formació que van enlairar. Hi haurà litigi, segur, entre PSOE i PP.

Ara, vindran els pactes en molts ajuntaments, que els agafin confessats.