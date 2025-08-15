A la presó per incomplir una prohibició d’entrar en contacte amb terceres persones

El passat dimarts, 12 d’agost, i a la parròquia d’Andorra la Vella, el servei de Policia va detenir a un home de 45 anys per un delicte contra la funció pública en haver desobeït una prohibició d’entrar en contacte amb terceres persones i, per dos delictes contra la inviolabilitat de domicili.
El servei de l’ordre informa que un dels dos delictes contra la inviolabilitat de domicili és per violació simple de domicili i, el segon, és per violació de domicili en grau de temptativa mitjançant violència, a la llar de les persones amb les quines tenia la prohibició d’entrar en contacte.