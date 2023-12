A la garjola 3 joves que van causar lesions a dues persones que van requerir assistència mèdica

Una persona detinguda a la presó (SFGA/arxiu)

Aquesta nit de divendres, ha acabat amb tres detencions per part de la Policia. Els agents van ser requerits per una baralla a la sortida d’un local d’oci nocturn a la parròquia de Canillo. Ja en l’escenari dels fets, els membres de l’ordre van identificar els agressors.

Es tracta de tres homes no residents, dos de 18 i un de 19 anys, els quals van quedar detinguts per un presumpte delicte contra la integritat física i moral per causar lesions a dues altres persones, les quals necessiten assistència mèdica per a la seva curació.





Altres detencions en les darreres hores per positius en alcohol al volant

La resta de detencions, han estat per conduir sota els efectes de l’alcohol, on s’han arrestat 7 homes amb edats compreses entre els 19 i els 35 anys, amb taxes superiors a 0,80 g/l. La taxa més a elevada ha estat de 2,05 grams d’alcohol per litre de sang.