“A la deriva”, de Jia Zhang-Ke

Després de participar en la secció oficial del 77è Festival Internacional de Cinema de Canes’2024, ‘A la deriva’, del xinès Jia Zhang-Ke ha arribat als cinemes. Es tracta d’una història coescrita per ell mateix i Jiahuan Wan per a fer un recorregut per la transformació imparable de la Xina dels darrers vint-i-escaig anys rodant ininterrompudament amb els mateixos actors. El realitzador xinès ha estat guanyador del Lleó d’Or de la Mostra de Venècia amb ‘Natura morta’ (2006) i ha participat de forma assídua en el Festival de Canes amb títols com ’24 City’ (2008), ‘A Touch Of Sin’ (2013) – premi al millor guió -, ‘Més enllà de les muntanyes’ (2015) o ‘La cendra és el color blanc més pur’ (2018). La Xina entra al segle XXI amb grans desplaçaments de gents fruit de demolicions de pobles, edificacions de megalòpolis o la construcció de grans preses. El canvi incessant del gegant asiàtic s’explica també per la irrupció i influència de les xarxes socials, la tecnificació i els avenços en intel·ligència artificial.

Però, el moll de l’os d’aquesta pel·lícula ambientada en la nova era digital és la inestable història d’amor dels joves Qiaoqiao (Zhao Tao) i Bin (Zhubin Li) iniciada a principis del 2000 al llarg d’una vintena d’anys. Una relació romàntica problemàtica presidida per la separació quan Bin marxa a una altra província del país a provar sort mentre Qiaoqiao l’espera infructuosament o surt a cercar-lo pel país. Un registre del pas del temps que es grava inexorablement en els rostres i els cossos d’aquests amants separats que culmina en un impossible reencontre quan ja són més grans certificant la impossibilitat d’un retrobament amorós. De nou, Jia Zhang-ke ens parla de la modernitat i de l’antic en un relat dispers i disgregat que combina ficció i documental carregat d’imatges cuidades i plenes de sentit, siguin de runes, vaixells o escenes quotidianes. La pel·lícula ‘A la deriva’ es troba disponible també en versió original subtitulada al català en algunes sales.