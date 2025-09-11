A la baixa, les importacions i exportacions de béns a l’agost

Les importacions de béns durant el mes d’agost de 2025 han sumat 130,31 milions d’euros, amb una variació percentual negativa del -5,3% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és del -3,6%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 11,47 milions d’euros, amb una variació percentual, també negativa, del -3,3% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.909,60 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +3,3% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +4,6% respecte al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 189,03 milions d’euros, amb un descens del -4,5%.