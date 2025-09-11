A la baixa, les importacions i exportacions de béns a l’agost

Oficines del servei de Duana
Oficines de servei de Duana (SFGA)

Les importacions de béns durant el mes d’agost de 2025 han sumat 130,31 milions d’euros, amb una variació percentual negativa del -5,3% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és del -3,6%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 11,47 milions d’euros, amb una variació percentual, també negativa, del -3,3% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.909,60 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +3,3% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +4,6% respecte al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 189,03 milions d’euros, amb un descens del -4,5%.

