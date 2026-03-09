A la baixa la importació de carburants durant el febrer

La importació de carburants durant el mes de febrer de 2026 ha estat de 13,81 milions de litres, fet que suposa una variació negativa del -6,6% respecte al mes de febrer de l’any anterior. Respecte al gener d’enguany, la variació mensual és del -16,7%. De gener a febrer de 2026, la importació dels carburants ha estat de 30,38 milions de litres, el que representa una variació percentual del -5,2% en contraposició al mateix període de l’any 2025.
En els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 162,33 milions de litres, la qual cosa suposa una variació negativa del 0,5% respecte als 163,22 milions de litres importats durant el mateix període anterior.