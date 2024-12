A França, el Suprem confirma la condemna a Sarkozy per corrupció i tràfic d’influències

Nicolás Zarkozy acompanyat de Carla Bruni (Marc Piasecki / Getty images)

El Suprem ha confirmat la condemna a l’expresident francès i excopríncep d’Andorra, Nicolás Sarkozy, per corrupció i tràfic d’influències. L’antic mandatari francès no haurà d’entrar a la presó, però sí que hauria -en principi- de romandre un any duent un braçalet electrònic per tal de vigilar-ne els seus moviments i evitar, així, una possible fugida de França.

De tota manera, l’opció de portar el braçalet electrònic -com entrar a la presó- sembla més que remota. Es dona la “casualitat” que Nicolás Sarkozy farà 70 anys aquest proper mes de gener. Amb aquesta edat pot sol·licitar la llibertat provisional i, això, faria que l’excopríncep no es vegi obligat a dur el giny per a ser controlat en tot moment.

Sarkozy no en tindrà prou amb aquesta circumstància i pensa recórrer a la justícia Europea. La veritat és que se li gira feina, els seus problemes no acaben aquí, perquè al gener haurà de fer front a una altra causa que té pendent. En aquest cas, per un suposat finançament irregular en una campanya electoral de 2007 i que li podria comportar una pensa de 10 anys de presó.