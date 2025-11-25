A favor d’una fiscalitat més justa

L’organisme independent European Tax Observatory (Observatori Fiscal Europeu) ha presentat fa poc un estudi on proposa la implementació d’un impost a les grans fortunes, que podria arribar a recaptar 120.800 milions d’euros, dels quals 5.200 correspondrien a Espanya. Es pretén gravar amb un 2% o 3% la riquesa d’aquells que tenen més de 100 milions de patrimoni. Allà on ja existeixi el gravamen, el declarant tributari només haurà de regularitzar la diferència a favor o en contra seu, que li correspongui, respecte del percentatge de tributació per tal concepte, vigent en el país membre on resideix.
La recaptació del nou impost permetria finançar tant la major despesa militar que demana Trump, com l’ajuda a la reindustrialització que necessita Europa. Per a fer front a aquests dos grans reptes la UE podria emetre deute de forma conjunta, possibilitat a la qual s’oposen alguns països del nord d’Europa.
En lloc de pujar la pressió fiscal o endeutar-se, la Comissió Europea podria reduir la despesa social, cosa gens desitjable per motius ben obvis. Segons l’economista francès, Gabriel Zucman, «disminuir la despesa i retallar l’estat del benestar per a construir un estat de guerra seria un error històric. Europa no necessita menys inversió, al contrari: més inversió en ensenyament, sanitat i infraestructures, la clau de la prosperitat futura».