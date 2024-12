A Escaldes, el bus comunal tindrà tres línies regulars per a donar cobertura a tota la parròquia

El Consell de Comú d’aquest divendres a Escaldes (comuee)

El Consell de Comú d’aquest matí de divendres, a Escaldes-Engordany, ha aprovat l’adjudicació del nou contracte del servei de bus comunal que, a partir de l’1 de gener, incorpora dues noves línies regulars. Així, a partir de l’any vinent, el Pingo donarà cobertura a la zona dels Vilars i de Sant Jaume, a més de mantenir la línia fins a Engolasters.

La modificació es fa com a resposta a l’extens ús dels usuaris del bus a la demanda, la qual cosa ha evidenciat la necessitat de crear línies regulars. Malgrat això, el servei de bus a demanda es mantindrà per a aquelles persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol tipus de discapacitat física o psíquica. Amb aquests canvis, el servei de transport comunal donarà cobertura als indrets més poblats de la parròquia.

El conseller de Medi Ambient, David Pérez, ha deixat clar que “el bus a demanda no desapareix, fins i tot creix perquè arribarà també a Engolasters, però s’intenta ser més precís per tal d’evitar disfuncions que hem anat trobant al llarg del temps”. Així mateix, ha explicat que les línies regulars tindran una freqüència de sortida de cada hora i ha avançat que també s’està en fase d’anàlisi amb Andorra la Vella per a una possible línia conjunta. En aquest sentit, el conseller ha detallat que inicialment es posarà en marxa una prova pilot de tres mesos amb Andorra la Vella per a avaluar el seu funcionament i la resposta de la ciutadania.

La sessió d’avui divendres també ha servit per a posar punt i final a una qüestió jurídica que s’arrossegava des de feia 25 anys. En aquest sentit, i en resposta a la sentència del Tribunal de Batlles de 19 de juny de 2024, el Consell de Comú ha aprovat un suplement de crèdit de 465.710 euros per a fer front al pagament de les indemnitzacions fixades per la resolució judicial que permetrà “tancar amb aquest via crucis judicial”, en paraules del cònsol menor, Quim Dolsa.

Es tracta d’una indemnització derivada d’una expropiació que es va dur a terme per a evitar l’enderroc parcial de dos edificis construïts als Vilars. El conflicte urbanístic sorgia perquè els immobles construïts eren més alts del que la normativa permetia. L’expropiació es va dur a terme perquè el carrer on s’havien construït aquests immobles guanyés en amplada i, així, la nova construcció estigués dins de normativa. L’acció es va dur a terme, però, sense compensar suficientment els propietaris d’aquells terrenys. En concret, se’ls va pagar 136.483 euros, però la sentència marca que entre les dues famílies la indemnització venal a pagar ascendeix a 602.194 euros.

És per això que, després d’anys de recursos judicials -la qüestió fins i tot va arribar al Tribunal Europeu dels Drets de l’Home (TEDH)-, la corporació escaldenca ha aprovat avui divendres el suplement de crèdit per a pagar la indemnització pendent. “No hauríem d’estar aquí avui parlant d’això i si ho fem és perquè en algun moment les administracions no ho van fer bé”, ha declarat el cònsol menor, que ha afegit que “les administracions han allargat, des del nostre punt de vista, d’una manera injustificada, i per això proposem l’aprovació del crèdit”. Amb tot, “el Comú considera que la responsabilitat és compartida amb el Govern ja que, a l’època, les llicències per a construir es donaven des de les dues administracions, per la qual cosa s’entén que el cost a pagar s’ha de repartir”.

En la sessió d’avui també s’ha aprovat la modificació dels preus públics vigents per tal d’afegir-hi el nou aparcament de l’Església que, segons ha explicat la cònsol major, Rosa Gili, es preveu que es pugui obrir abans de les festes de Nadal. Les tarifes ja tindran en compte l’IPC de l’any vinent per tal de no haver de canviar els cartells que s’hi ubicaran en qüestió de dies.

En el Consell de Comú d’avui divendres s’han aprovat altres suplements de crèdit. El primer d’ells correspon als treballs de canvi de paviment d’una part del soterrani de l’Espai Jovent. Inicialment, l’obra havia estat pressupostada en 16.000 euros, però el cost final ha ascendit a 19.000 euros. Per aquest motiu, s’ha aprovat un suplement de crèdit de 3.000 euros, assegurant així el finançament necessari per a completar els treballs en aquest espai dedicat a la joventut. El segon que s’ha aprovat ha estat de 8.000 euros per a l’ampliació dels columbaris al cementiri de La Plana.